Die Tatsache, dass Martin Franziska die Flugtauglichkeit attestiert hatte, macht ihn zur Zielscheibe von Theas Wut. Er stürzt sich in die Arbeit, insbesondere, da ihm die späte Abstoßungsreaktion seiner transplantierten Patientin Chiara merkwürdig vorkommt. Die OP liegt nämlich bereits elf Monate zurück.



Während Martin Chiaras Cortison-Dosis erhöht und mit Alexanders Unterstützung mögliche Differenzialdiagnosen ausschließen möchte, verweigert sich die junge Frau zunehmend den Versuchen ihres Arztes und ihrer Eltern Maren und Gero, den Symptomen auf den Grund zu gehen. Sie möchte endlich ein selbstbestimmtes Leben führen.



Trost findet Chiara überraschend bei Lukas, einem jungen Mann, der in einer einsamen Hütte am See wohnt und ihr zuhört. Und es gibt auch noch Marco, dem sie das erste Mal in der Klinik begegnet, der sie in der Gärtnerei ihrer Eltern anspricht und mit dem sie mehr Gemeinsamkeiten hat, als es auf den ersten Blick zu vermuten wäre.



Mit Entsetzen müssen Gero und Maren erkennen, dass sich ihre Tochter gegen weitere Behandlungen entscheidet: Sie beschließt, mit Lukas quer durch Europa zu reisen und sich in der Zeit, die ihr noch bleibt, langersehnte Wünsche zu erfüllen. Es fällt Martin nicht leicht, dass gerade er derjenige sein muss, der Chiaras Traum zum Platzen bringt.



Währenddessen macht Susanne in ihrem Wellnesshotel Bekanntschaft mit ihrem interessanten und charismatischen Zimmernachbarn. Hans und Linn Kemper starten den erneuten Versuch eines schönen gemeinsamen Dates, schließlich haben sie sturmfreie Bude, denn Lilli schleppt ihre Oma Lisbeth mit zur Eröffnungsparty von Roberts Werkstatt. Der Abend endet für jedes Mitglied der Gruber-Familie anders als geplant.