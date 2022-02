Gerade plant Tobias Junger eine Free-Solo-Durchsteigung der Steinplatte. Eigentlich sind er und Nima ein Traumpaar und gemeinsam als Bergführer tätig. Im Himalaja haben sie schon einige Expeditionen gemeinsam geleitet. Doch seit gut einem Jahr sucht Tobias die ultimative Herausforderung und klettert frei - ohne Partner und vor allem ohne Seilsicherung. Nima, ebenfalls eine ausgezeichnete Bergsportlerin, begleitet seine Touren, filmt und fotografiert seine Klettertouren. Doch die Angst, dass Tobias vor ihren Augen in den Tod stürzt, begleitet sie ständig. Nima versteht nicht, warum Tobias den Traum von der gemeinsamen Zukunft - beruflich und auch familiär - so sehr aufs Spiel setzt. Ist das noch der Mensch, mit dem sie vor einigen Jahren einen Lawinenabgang überlebt hat? Auch Martin Gruber beobachtet eine große Verbissenheit bei Tobias. Als dieser plötzlich ein unerwartetes Muskelzucken bekommt, muss er sich einigen Test unterziehen. Die Diagnose ist für den ehrgeizigen Extremsportler erschütternd.



Auf dem Gruberhof ist die Lage bedrückend, nachdem Thea Hochstetter Ernst gemacht und die Abfüllanlage der Grubermilch geschlossen hat. Sollte Martin nicht auf ihre Forderung eingehen und das Sorgerecht für seinen und Franziskas Sohn aufgeben, droht dem Hof die Insolvenz. Vor allem Hans macht Druck und appelliert an Martins Verantwortung gegenüber seiner Familie. Doch kann Martin seinen Sohn für den Hof hergeben? Anne weiß, in welchem Dilemma er sich befindet. Sie steht zu ihm, aber auch sie hat Existenzangst. Wenn doch endlich klar wäre, was das Koma bei Franziska verursacht hat. Vielleicht gäbe es dann eine Chance, dass sie wieder zu Bewusstsein kommt.