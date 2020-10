Als hätte es Martin Gruber nicht von vornherein geahnt: Die Zusammenarbeit zwischen seiner Ex-Freundin Anne und seinem Bruder Hans auf dem Gruberhof ist schwierig. Zwei Dickköpfe versuchen, ihre Ideen durchzusetzen, und geraten unweigerlich in Streitereien. Lilli schlägt vor, Martin könnte schlichtend eingreifen, aber genau das hat er nicht vor.



Martins kleiner Patient Leo Wimmer ist gerade sechs Monate alt und wird immer wieder von Fieberschüben gequält, die ein erblicher Immundefekt auszulösen scheint. Seine Eltern Sabine und Jakob sind in großer Sorge. Dabei ahnt Jakob nicht, welche Tragödie gerade hinter seinem Rücken abläuft. Leo ist nicht sein leiblicher Sohn, sondern das Ergebnis eines One-Night-Stands seiner Frau mit Tobias Ritter, dem jungen Mann, den seine Tochter Kathi ihm gerade als Liebe ihres Lebens vorgestellt hat.



Auch Kathi weiß zunächst nichts von Tobias' Vaterschaft, doch nachdem dieser bei Martin eine Blutprobe zur möglichen Aufklärung des Immundefektes abgegeben hat, nimmt er seinen Mut zusammen und erzählt Kathi die ganze bittere Wahrheit. Welche Tragweite diese für sie, ihre Beziehung und ihre gesamte Familie hat, weiß Kathi sofort. Jetzt aber geht es erst einmal um das Leben ihres Brüderchens.



Nach einem missglückten Abendessen gibt es zwischen Martin, Rike und deren Sohn Lukas Gesprächsbedarf. Rike hofft, dass die Wogen nach Lukas' Entschuldigung geglättet sind, und schlägt Martin ein romantisches Wochenende zu zweit vor. Seine Begeisterung hält sich allerdings in Grenzen.