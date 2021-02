Bereits beim nächsten Einsatz ist der leidenschaftliche Feuerwehrmann schon wieder zur Stelle. Nicht nur Martin Gruber, auch Andreas' Freundin Nicole Nadler heißt das nicht gut. Denn es stellt sich heraus, dass das Bein sein geringeres Problem ist.



Schon seit einiger Zeit hat er starke Magenschmerzen, die ihn nicht selten in die Knie zwingen. Gegenüber seinem Arzt versucht er zwar, diese herunterzuspielen, doch Martins Mediziner-Instinkt sagt ihm, dass mehr dahintersteckt. Von Nicole erfährt er schließlich, dass Andreas trockener Alkoholiker ist, der mit der Zeit die Flasche eingetauscht hat gegen den Drang, zu helfen. Nach einigen Untersuchungen bestätigt sich sein Verdacht, dass Andreas eine akute Nierenerkrankung hat. Davon will dieser jedoch nach wie vor nichts wissen – zu groß ist die Angst, Einsatz-untauglich geschrieben zu werden.



Gleichzeitig wächst noch in jemand anderem Interesse für die Feuerwehr, denn Robert Schwarz, das jüngste Mitglied, scheint einen bleibenden Eindruck bei Lilli hinterlassen zu haben. Anne dagegen, die noch immer nichts von Franziskas Schwangerschaft ahnt, beschließt - auf Lisbeths gutes Zureden hin -, endlich nach vorne zu sehen. Schließlich gilt es immer noch, eine Hochzeit zu planen.