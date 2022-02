Maurus Steiger und Rudi Zimmer waren in ihren jungen Jahren eine Seilschaft, die über die Region hinaus mit spektakulären und bahnbrechenden Besteigungen Schlagzeilen gemacht hatte. Martin Gruber ist nicht ohne Ehrfurcht, seinen ehemaligen Jugendhelden nun als Patienten vor sich zu haben. Auch Martins Bruder Hans kann sich noch lebhaft an die Unternehmungen von Steiger und Zimmer erinnern.



Maurus Steiger hat jedoch das Klettern schon lange aufgegeben. Nicht nur seiner Familie wegen, mit der er ein paar Tage in der Region verbringt, sondern auch eine schwere Erkrankung zwingt ihn zu nur noch mäßiger körperlicher Anstrengung: Maurus leidet an chronischer Leukämie. Eigentlich ist er medikamentös gut eingestellt, doch er benötigt ein Rezept von Dr. Martin Gruber.



Zurück bei seiner Familie wird er von seiner Frau Stephania mit einem außergewöhnlichen Gast überrascht: Zum 50-jährigen Jubiläum einer legendären Bergbesteigung hat sie Rudi Zimmer eingeladen. Fast sprachlos stehen sich beide gegenüber. Stephania spürt, dass es etwas zwischen den ehemaligen Freunden zu klären gibt. Beide Männer begeben sich schließlich auf eine vermeintlich einfache Wanderung. Doch es kommt zu einem Unfall. Martin ist plötzlich nicht nur für beide medizinischer Berater und Arzt, sondern er befindet sich mittendrin in einem Beziehungsdreieck. Denn Maurus und Rudi bildeten einst nicht nur eine perfekte Seilschaft, sie waren auch ein Liebespaar. Und die Gefühle füreinander sind nach wie vor stark.



Privat bemüht sich Martin ebenfalls um Ausgleich, denn nachdem Franziska von den Intrigen ihrer Mutter erfährt, will sie den Kontakt zu ihr für immer beenden. Das aber kann Martin nicht akzeptieren, denn sein Sohn soll eine Familie haben.