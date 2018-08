Denn gerade hat sie ihm eröffnet, dass sie ihn für seinen Bruder Jan verlassen will. Ina steckt in der Zwickmühle - verlässt sie Max, kann sie das gemeinsame Leben mit Jan nicht genießen. Bleibt sie bei ihrem Mann, wird sie niemals glücklich sein - es scheint eine ausweglose Situation.



Martin kann sich sehr gut in diese Lage hineinversetzen. Zwei Brüder, eine Frau - ein Thema, an dem seine Familie gerade zu zerbrechen droht. Zudem ist er nach der Trennung von Anne, die doch nicht von ihrem Vater loskommen konnte, ohne feste Bleibe. So wohnt er seit seinem Rausschmiss bei Dr. Kahnweiler und Dr. Vera Fendrich, die sich mit der Situation ganz gut abgefunden haben. Allerdings wissen alle drei, dass das nur eine Übergangslösung ist. Denn Vera vermisst die gemeinsame Zeit mit Alexander, auch, wenn Martin einen ganz guten Einfluss auf ihn zu haben scheint.



Hans Gruber kann Martin dessen Fehltritt einfach nicht verzeihen. Besonders ihre Tochter Lilli leidet unter diesem Streit. Sie zeigt sich erbost und ist zu einem Freund gezogen. Weg von der elterlichen Fürsorge beschließt sie, das Abi ganz sausen zu lassen und nach Neuseeland abzuhauen. Martin ist davon gar nicht begeistert, doch solange er und Hans sich nicht wieder in die Augen sehen können, lässt Lilli nicht mit sich reden.



Anne Meierling indes ist verzweifelt - ihr Vater Arthur hört einfach nicht auf zu trinken und verweigert jede Therapie, egal wie sehr sie ihm ins Gewissen redet. Schockiert wird ihr plötzlich klar: Martin hatte die ganze Zeit recht - ihrem Vater ist einfach nicht zu helfen. Und dafür hat sie Martin verlassen? Verzweifelt beschließt sie, Ellmau und somit auch Martin sofort in Richtung Paris zu entfliehen. Sie ahnt nicht, welche Katastrophe sie damit in Gang setzt.