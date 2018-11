Königskinder

Eine Operation ist unumgänglich. Vincent, der dabei ist, seinen Schulabschluss nachzuholen, erkennt nur durch Martins Vehemenz den Ernst der Lage. Die Diagnose schockiert nicht nur Vincents besten Freund Karl, sondern auch dessen Schwester Lena, die tief in sich verborgen Gefühle für Vincent hegt.



Auch wenn die drei schon seit frühester Kindheit miteinander befreundet sind, zeigt Karls Vater Ludwig Grünfeld keinerlei Regung ob der schweren Erkrankung des Jungen. Denn eigentlich hatte er Vincent längst aus dem Dunstkreis der Familie verbannt, weil er ihm die Schuld am Tod seiner Frau gibt. Die Umstände des tragischen Unglücks sind für Ludwig Grünfeld eindeutig, doch zeigt sich, dass die Wahrheit eine andere ist.



Auf dem Gruberhof herrscht dicke Luft. Hans gerät immer wieder mit Anne aneinander, und auch zwischen ihm und Susanne häufen sich die Streitereien. So wundert es ihn wenig, dass er nun auch noch in die Schule zitiert wird. Jonas, Susannes Sohn, zeigt Auffälligkeiten, und seine Lehrerin Mia Thalbach möchte ein ernstes Gespräch führen. Einziger Lichtblick ist die Attraktivität der sympathischen Lehrerin.



Anlass zur Sorge bereitet auch Arthur Distelmeier. Als Anne ihn wieder einmal sturzbetrunken findet, zieht sie wieder zu ihm. Vom Trinken hält ihn das nicht ab. Anne ist verzweifelt und muss erkennen, dass Arthur Alkoholiker ist. Wird er jemals einer Therapie zustimmen?