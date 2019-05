Lebendig begraben

Martin Gruber ist deprimiert. Der Tod von Annes Vater, der im Alkoholrausch seinen kompletten Hof abgefackelt hat und anschließend im Krankenhaus gestorben ist, lässt ihn nicht los. Arthur Distelmeiers Tod könnte aber auch eine neue Chance für Martin und Anne sein, stand er doch letztlich immer zwischen ihnen. Sein Tod hat aber noch weitere Folgen. Lisbeth, die ihm zu Hilfe geeilt war, leider immer noch unter der erlittenen Rauchgasvergiftung und kommt nur sehr langsam wieder auf die Beine.



Martin ist nicht nur in seinem Privatleben gefordert. Er wird zu einem Einsatz auf die Koppen-Spitze gerufen. Die 40-jährige Henriette Geis, die mit ihrem Mann Peter die Firma "Die Mountain Profis" betreibt, ist zusammengebrochen. Verdacht auf Schlaganfall. Bei der ersten Untersuchung erfährt Martin von Peter Geis, dass "Jette" bereits zwei Schlaganfälle hatte, Ursache unbekannt. Bei den Untersuchungen im Krankenhaus stellt sich zusätzlich heraus, dass Jette schwanger ist. Eine gute und schlechte Nachricht zugleich. Gut, weil das Ehepaar die Hoffnung auf ein Kind längst aufgegeben hatte; schlecht, weil durch die lebensrettenden, Blut verdünnenden Medikamente das Kind gefährdet wird. Die Eltern müssen sich entscheiden: Henriette ist für das Kind, Peter dagegen, denn seine Frau könnte während der Schwangerschaft sterben.



Dr. Alexander Kahnweiler plagen derweil andere Probleme: Er kocht vor Eifersucht, weil er seine Vera immer wieder turtelnd mit dem Assistenzarzt Dr. Kilian sieht. Alexander ist sich sicher: Vera betrügt ihn.



Als Anne erfährt, dass es wegen der Alkoholsucht ihres Vaters mit der Versicherung Schwierigkeiten gibt, bricht eine Welt für sie zusammen. Denn das würde bedeuten, dass sie den hoch verschuldeten Hof an die Bank verliert. Als sie jedoch von Martin verlangt, er solle ihr bescheinigen, dass Arthur am Abend des Brandes nüchtern war, kommt es zum Streit. Martin weigert sich zu lügen, da ihn eine Falschaussage die Karriere kosten kann. Doch Anne lässt nicht locker.