Martin Gruber hingegen setzt alles daran, die Ursache für Michaels wiederholte Herzinfarkte zu ergründen. Er kommt einer Streptokokken-Infektion auf die Spur, doch der Herd allen Übels ist unauffindbar. Vielleicht liegt die Ursache in einer früheren Erkrankung? Mit Hilfe von Lilli und Frau Bornholm klappert Martin sämtliche existenten Krankenakten von Michael in den Praxen der Umgebung ab, und dabei läuft ihm die Zeit davon.



Auch privat findet Martin derzeit nicht die Ruhe, die er brauchen würde, um Kraft zu tanken. "Ludwig" ist nach wie vor ein Streitthema, zumal Lilli inzwischen in dessen Hütte eingezogen ist. Bevor er aber - wie versprochen - abreist, möchten Martin, Hans und Lilli von Lisbeth erfahren, was vor vielen Jahren wirklich geschehen ist. Die Wahrheit haben längst schon alle geahnt.



Umso besser, dass Ludwig nun endlich verschwindet. Martin hat einen guten Plan, das zu beschleunigen: Er bringt seinen schwer kranken Onkel in einer medizinischen Studie unter, die sein Leben retten könnte, ihn aber auch zwingt, umgehend nach Wien zu reisen.