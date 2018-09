Viel tiefer sitzt der Schmerz allerdings bei Olivia. Die einst so lebensfrohe Anwältin hat jeden Antrieb verloren. Nun ist sie sogar gezwungen, ihr Haus zu verkaufen. Der Zustand des Hauses ist aber alles andere als attraktiv, und so versucht Dr. Martin Gruber, sie zu überzeugen, sich bei der Instandsetzung von dem Handwerker Hannes helfen zu lassen. Die Annäherung der beiden ist mehr als zäh, denn Olivia lernt dabei nicht nur Hannes, sondern auch dessen Tochter kennen.



Plötzlich verschlechtert sich Hannes' Gesundheitszustand rapide. Als seine Überlebenschancen immer geringer werden, bittet Martin Olivia um Unterstützung. Sie kann Hannes helfen, doch dafür muss sie die Vergangenheit bewältigen.



Martin Gruber und Anne Meierling versuchen, gemeinsam auf dem Distelmeierhof ihr Glück zu leben. Vor allem Martin kann es kaum erwarten, bis Annes Vater Arthur endlich, wie versprochen, in eine eigene Wohnung zieht. Denn schon am Frühstückstisch zeigt sich, dass Arthur keine friedliche Koexistenz mit Martin anstrebt.



Unterdessen versucht Dr. Kahnweiler herauszufinden, wo er und seine Vera stehen - haben sie eine Affäre, eine Beziehung oder vielleicht auch gar nichts? Und auch Lilli Gruber hat mit Herzschmerz zu kämpfen.



Hans Gruber würde sich nichts mehr wünschen, als dass Susanne Dreiseitl ihrer Beziehung eine Chance auf einen Neuanfang einräumt. Gemeinsam können sich Susanne und Martin den Frust von der Seele reden - fast wie in alten Zeiten, als sie beide noch ein Paar waren.



Als Susanne gerade dabei ist, sich zu einem Neuanfang durchzuringen, erfährt sie, dass Hans mit Mia Thalbach geschlafen hat. Für sie bricht eine Welt zusammen. Martin will nach diesem Tag nur noch nach Hause, doch dort wartet Arthur und lässt ihn nicht in Ruhe. Wütend flüchtet er in den "Wilden Kaiser".