Greta ist neun Jahre alt und eigentlich auch gar nicht Martin Grubers Patientin, doch sie bereitet ihm momentan die größten Sorgen. Das Mädchen hat bei einem Unfall, an dem ihr Vater Lennart Schuld trug, ihre Mama verloren und lebt seither bei ihrem Großvater Ulrich Kretschmar. Der macht seinem Schwiegersohn auch heute noch, zwei Jahre nach dem Unglück, große Vorwürfe. Lennart hat damals unter dem Einfluss starker Schmerzmittel den Autounfall verschuldet. Dass er nach einem heftigen Sportunfall in die Medikamenten-Abhängigkeit geraten ist, reicht Ulrich als Rechtfertigung nicht. Zudem ist er glücklich, dass Greta bei ihm lebt, denn seit dem Tod seiner Frau ist es auf seinem Hof still geworden.



Lennart aber hat inzwischen einen Entzug gemacht und sieht nun die Möglichkeit, das Sorgerecht für seine Tochter zurückzubekommen. Der Streit zwischen Großvater und Vater geht an dem Mädchen natürlich nicht spurlos vorüber, und es ist an Martin, zwischen den beiden Männern zu vermitteln. Sie sind beide seine Patienten und versuchen sogar, sich gegenseitig mit dem Wissen über den Gesundheitszustand des anderen beim Jugendamt auszustechen.



Martin Gruber weiß allerdings, dass sich alle beide gerade absolut nicht in der Konstitution befinden, die ein alleiniges Sorgerecht rechtfertigen könnte. Im Gegenteil: Lennart Breithaupt hat rätselhafte, sehr starke Gelenkschmerzen, die er nicht bekämpfen kann und will, um nicht wieder in die Abhängigkeit zu geraten. Martin versucht ihn zu überzeugen, sich in eine stationäre Schmerztherapie zu begeben, doch Lennart bleibt stur und bringt damit nicht nur sich selbst in Gefahr. Ulrich Kretschmar hat hingegen schon seit einiger Zeit die Diagnose Prostata-Krebs, allerdings bereitete dies bislang keine großen Sorgen. Inzwischen verschlechtern sich allerdings seine Blutwerte massiv.



Die kleine Greta weiß von den gesundheitlichen Problemen der beiden nichts, steht aber unter einem viel zu großen Druck. Sie ist hin- und hergerissen, zwischen ihrer Liebe zu ihrem Opa und der zu ihrem Vater, soll sich für einen entscheiden, möchte das aber gar nicht. Warum können die Erwachsenen sich nicht einfach vertragen und alle gemeinsam auf dem Hof leben? Greta wird das alles zu viel, und eines Morgens ist die Kleine verschwunden.



Auch bei Familie Gruber kehrt keine Ruhe ein. Eigentlich schien der Hof wirtschaftlich endlich in der richtigen Bahn zu sein, doch nun ist ein Großkunde abgesprungen. Kippt damit der avisierte Kredit bei der Bank? Ausgerechnet jetzt taucht der Immobilienmakler Ohlmüller auf dem Hof auf und macht den Grubers ein aberwitziges Angebot. Steckt Ludwig hinter all dem, um an seinen Erbteil zu kommen?