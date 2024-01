Als der junge Informatiker bei Martin Gruber in der Praxis ein IT-Problem behebt, bekommt er beinahe eine Panikattacke – scheinbar ohne triftigen Grund. Martin überzeugt Vinzent, sich untersuchen zu lassen. Lennart, der davon erfährt und sich ebenfalls um Vinzent Sorgen macht, wendet sich an Martin: Er fürchtet, dass sein Bruder, wie schon ihr Vater, an einer Depression erkrankt ist. Während Martin auf der Suche nach dem Auslöser für Vinzents Erschöpfungszustand auch körperliche Ursachen prüft, verschlechtert sich dessen Zustand dramatisch.



Doch nicht nur sein Patient bereitet Martin Gruber Sorgen, sondern auch seine Mutter Lisbeth. Der Tremor an ihrer rechten Hand hat sich noch nicht verbessert. Die weiteren Untersuchungen verlaufen zwar befundlos, doch die Familie bekommt endlich Klarheit über Lisbeths Erkrankung.



Zugleich erhöht die Bank den Druck auf die Pflügers: Lillis Großvater Rolf Pflüger droht eine Anzeige wegen Betrugs, wenn er die Anteile an der Grubermilch doch nicht kaufen kann. Deshalb muss seine Tochter Caro ihren Ex-Mann Claus überzeugen, ihr endlich die Scheidungsabfindung zu zahlen. Doch als die beiden bei einem Abendessen die Details klären wollen, kommt Claus mit einer überraschenden Bitte um die Ecke.