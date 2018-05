Dem deutschen Publikum wurde Siegfried Rauch vor allem auch durch Fernsehserien bekannt, wie etwa in den 1970er Jahren "Es muss nicht immer Kaviar sein" nach dem gleichnamigen Roman von Johannes Mario Simmel. In den 1980er Jahren war es dann unter anderem die Serie "Eine glückliche Familie", die - als Familienvater an der Seite von Maria Schell - seine Popularität mehrte. 1993 trat er in der Serie "Wildbach" als Chef der Bergwacht auf, bis er 1999 dann das Ruder in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" als Kapitän Fred Paulsen übernahm. Seit 2007 spielt er ebenso in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" eine tragende Rolle.