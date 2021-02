Für die Hochzeit ihres besten Freundes Thomas ist Eva Winter nach langer Zeit wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Doch während sich dort nichts verändert zu haben scheint, sieht das bei Thomas ganz anders aus. Er hat sich mit seiner Verlobten Sandra ein ruhiges und beschauliches Leben aufgebaut und seine und Evas wilde Vergangenheit hinter sich gelassen – was diese vor allem spießig findet.



Dass ein Leben ohne Rücksicht auf Verluste auch bittere Folgen haben kann, muss Eva jedoch schnell am eigenen Leib erfahren. Nicht nur privat und finanziell ist die junge Frau schlecht aufgestellt, auch ihr Gesundheitszustand ist mehr als besorgniserregend. Wie Dr. Martin Gruber schließlich feststellt, hat Eva sich schon vor einiger Zeit mit Hepatitis infiziert. Dass die Krankheit oft sexuell übertragen wird und Eva somit alle ihre ehemaligen Partner informieren muss, verkompliziert die Angelegenheit mehr als zunächst angenommen.



Auch Martin Gruber ist noch weit von der Auflösung seiner schwierigen familiären Lage entfernt. Nach ihrem Unfall beschließt Franziska kurzerhand, nun doch nach Ellmau zu ziehen, was Anne einen Stich ins Herz versetzt. Dennoch erklärt sie sich bereit, mit einem Gespräch einen Schritt auf Franziska zuzugehen. Doch dieses verläuft anders als erwartet.



Gleichzeitig kracht es auf dem Gruberhof, als Hans' Affäre endgültig auffliegt.