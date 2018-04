Dass eine überforderte Mutter kurz vor Weihnachten in einer Kurzschlusshandlung ihr Kind ausgesetzt hat, ist eine naheliegende Vermutung, und so bleibt die Hoffnung, dass sie sich noch meldet. Doch dem ist nicht so. Als der kleine Ben plötzlich Fieber und einen merkwürdigen Ausschlag bekommt, wird es aber umso wichtiger, die leiblichen Eltern zu finden. Eine Spur zu einer bekannten Hebamme verläuft im Sande, während es dem Kind zusehends schlechter geht.



Ruhige Weihnachten liegen für die Grubers also in weiter Ferne, auch wenn zumindest in Martins Praxis alles normal läuft.



Kann Bens Mutter noch rechtzeitig gefunden werden, und wird es für Ben und seine Eltern noch ein glückliches Ende geben?