Der Fall seiner Patientin Katja Weiss fordert Dr. Martin Grubers ganze Aufmerksamkeit. Die junge, alleinerziehende Mutter muss sich einer schwierigen Operation unterziehen. Was Martin und Alexander Kahnweiler ursprünglich als harmlose Zyste im Gehirn diagnostiziert hatten, hat sich als Tumor entpuppt. Den entscheidenden Hinweis darauf gab Prof. Sebastian Lechner, ein sehr zurückgezogen lebender Mann, für den Katja Weiss hin und wieder Besorgungen macht. Dass er ihre Nähe zulässt, ist etwas Besonderes, denn wie Martin erfährt, hat Lechner das Asperger-Syndrom, was ihn auch zur Aufgabe seines Jobs gezwungen hat. Er war eine Koryphäe in der Neurochirurgie.



Martin Gruber weiß, dass die bevorstehende Operation für Frau Weiss große Gefahren birgt, der komplizierte Eingriff könnte weitreichende Schäden verursachen. Es sei denn, derjenige, der die Operationsmethode entwickelt hat, würde selbst zum Skalpell greifen: Professor Lechner. Doch der weigert sich strikt. Schafft es Martin, ihn zu überzeugen - Katja zuliebe?



Hans Gruber kocht innerlich, seit er weiß, dass Susanne etwas mit Tim hat, und noch mehr, als er sieht, wie vertraut Tim schon mit der kleinen Sophia ist. Einen kurzen Ausraster bereut Hans schnell und sucht das Gespräch mit seinem "Kontrahenten".



Rikes Familie dagegen ist genau Martins Problem. Er zieht einen Schlussstrich unter die Beziehung, vor allem, weil Rikes Sohn Lukas ihre ganze Aufmerksamkeit braucht. Doch als Lukas von der Trennung erfährt, flippt er völlig aus und verschwindet spurlos. Martin zieht auf eigene Faust los und findet den Jungen in einem neuen Klettergebiet. Es kommt zum handfesten Streit.