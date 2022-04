Der Doc und die Hexe (3/4)

Das alles ändert sich, als Professor Fritz schwer erkrankt. Wu wird zurück in die Klinik gerufen und übernimmt kommissarisch den Chefarztposten.



Darüber droht allerdings seine Freundschaft zu Dr. Georg Burger zu zerbrechen, denn auch dieser hatte sich Chancen auf den Job ausgerechnet.



Rasch hat der hektische Klinikalltag Dr. Wu wieder fest im Griff. Auch Sophie wird bald in der Klinik tätig - zunächst nur, weil Professor Fritz in seiner Not nach alternativen Heilmethoden verlangt, später kommen viele weitere Fälle für sie hinzu.



Unterdessen beratschlagen Robert Jansen, der kaufmännische Leiter des Klinikums, und die Geschäftsführerin der Bergmannstiftung, Beate Schneller, wie sie Professor Fritz nach seiner Genesung zu einem Rücktritt überzeugen können, um Wu endgültig die Klinikleitung zu übertragen.



Sophie befürchtet, die soeben wiedererlangte Stelle im Klinikum erneut aufgeben zu müssen und versucht, die aufstrebenden Pläne von Dr. Wu zu durchkreuzen. Dabei scheint aber das vermeintlich längst beendete Verhältnis zwischen den beiden wieder aufzuflammen und stürzt sie erneut in privates wie berufliches Chaos.