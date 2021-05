Morses eigensinnige Art und seine ungewöhnlichen Methoden kommen allerdings nicht bei jedem an. Von den Kollegen argwöhnisch beäugt, interessiert er sich besonders für die teuren Poesie-Bücher, die auf Marys Nachttisch gefunden wurden. In diesen findet er viele Kreuzworträtsel, die seine Fähigkeiten für die Entschlüsselung geheimer Botschaften fordern.



Zudem beschäftigt Morse ein weiterer Fall. Ein junger Mann hat sich am Flussufer selbst erschossen. Da er Schüler des Oxford College war, beginnt Morse dort mit seinen Ermittlungen - einem Ort aus seiner Vergangenheit, die er eigentlich hinter sich gelassen hat.