Bei dem vermissten Mädchen handelt es sich um die Dänin Ingrid Hjort, die als Au-pair in der Familie von Dr. Hector Lorenz arbeitete. Dessen Frau starb vor zwei Jahren. Ingrid und Dr. Lorenz hatten seit geraumer Zeit eine heimliche Affäre.



Kurze Zeit später wird auch der junge Ricky Parker als vermisst gemeldet. Es wird vermutet, dass er in einem See ertrunken ist. Doch in dem See findet man nur seinen Arm. Derweil macht Morse sich Sorgen um Thursday, dessen Gesundheitszustand sich zunehmend verschlechtert.