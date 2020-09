"Ab der ersten Sekunde dachte ich: 'Perfekt!'"

Jungstedt: Ich bin generell immer eher interessiert an der Frage "warum?". In all meinen Büchern versuche ich zu erklären, warum die Dinge so passiert sind, wie sie sind. Warum sind die Personen so weit gegangen, haben solch ein furchtbares Verbrechen begangen? Warum haben sie einen Menschen getötet? Mich interessiert also am meisten der psychologische Faktor. Wenn ich mir jetzt die beiden Filme "An einem einsamen Ort" und "Sommerzeit" ansehe, dann finde ich, dass "An einem einsamen Ort" eigentlich auch ein Psychogramm liefert. Ich möchte hier nicht zu viel verraten, aber die Darsteller spielen so eindringlich, sie legen die Psyche der Figuren und die Beziehung untereinander auf eine sehr gekonnte Art und Weise nach und nach offen. Das ist sehr spannend zu sehen. Ich finde den Film gerade deshalb so gut, auch wenn es eher eine "who done it"-Geschichte ist.