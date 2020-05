Eine Schule scheint Fippa seit Jahren nicht gesehen zu haben. Und nun ist sie verschwunden. Ist sie ebenfalls einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen? Robert Anders ermittelt unter Hochdruck. Diebstähle und Einbrüche werden auf der Insel gemeldet. Auf Überwachungskameras kann Fippa eindeutig identifiziert werden. Das Mädchen lebt also, aber wo und warum hält sie sich versteckt? Ausgerechnet die Villa Kunterbunt wird zu ihrer Notunterkunft. Nicht ganz ungefährlich, wie sich herausstellt, denn plötzlich steht ein fremder Mann in der Villa und bedroht das Mädchen.



Fippa gelingt es, den Angreifer in die Flucht zu schlagen. Sie stellt anonym Strafanzeige gegen ihn. Es handelt sich um Kleinbauer Waldemar Adolfson, der für Kommissar Anders kein unbeschriebenes Blatt ist. Das Verhör mit ihm liefert eine erste heiße Spur. Doch Fippa bleibt unberechenbar. Sie setzt ihre Flucht über die gesamte Insel fort. Weiß sie, wer der Mörder ihrer Mutter ist, und will sie die Tat auf eigene Faust rächen? Sie lauert Tobias Holfelt auf, der früher eng mit ihrer Mutter befreundet war. Dieser gerät auch in das Visier von Robert Anders' Ermittlungen. Ausgerechnet jetzt, wo Tobias und seine Frau Lena endlich das ihnen zugeteilte Adoptivbaby in die Arme schließen können.



Dann wird die Leiche der zuständigen Jugendamtsleiterin Brigitta Norström gefunden - auch am Rand der Klippen. Robert Anders weiß, dass er erst die Verbindungslinie zwischen den beiden Taten erkennen muss, um den Täter stellen und Fippa aus ihrer mittlerweile lebensbedrohlichen Lage retten zu können.