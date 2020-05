Als Kommissar Anders und seine Kollegin Karin der Tochter des Ehepaares, Agnes Nyman, die Nachricht vom Tod ihrer Eltern überbringen, zweifelt sie die Aussage der Brolins an: Ihr Vater sei aktiver Tierschützer gewesen und habe keine Waffe besessen.



Es kommt zur Gerichtsverhandlung. Robert und seinem Team fehlen Beweise. Er ist sich dennoch sicher, dass nachgewiesen werden kann, welche Schuld die Brolins wirklich an dem Unfall tragen, und dass ihre Lügen aufgedeckt werden. Doch er irrt. Die Familie Brolin bekommt nur eine Teilschuld zugesprochen. Agnes Nyman ist fassungslos und schwört Rache.



Auf dem Friedhof begegnet sie einem Jungen, der sie schon länger beobachtet, und stellt ihn zur Rede. Es ist Elias Brolin, der sich im Namen seiner Familie für den Tod ihrer Eltern entschuldigen will. Agnes sieht ihre Chance, doch noch herauszufinden, was wirklich passiert ist.