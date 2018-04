Der Berliner Hauptkommissar Bruno Schumann (gespielt von Christian Berkel), ist alleinstehend und Workaholic. Sein Beruf geht ihm über alles, für ein Privatleben bleibt kaum Zeit. Er ist hartnäckig, nachdenklich und besitzt einen sehr charmanten Humor. Seine herausstechende Fähigkeit ist sein Einfühlungsvermögen.



Bei den Ermittlungen stellt sich Bruno Schumann immer in die „Aura“ des Opfers. Er verfügt dabei über eine außergewöhnliche Beobachtungsgabe und nimmt Details wahr, die anderen verborgen bleiben. Für ihn gibt es nichts, dass es nicht gibt: Alles ist offen und in Bewegung. Jede Situation erfordert ihre individuelle Sichtweise.



Schumann ist das uneingeschränkte Zentrum der Abteilung. Er setzt die Flut von Informationen in der richtigen Reihenfolge und Ordnung zusammen, setzt sie in Beziehung zueinander, spinnt die Fäden weiter, delegiert Aufträge und lässt seine Mitarbeiter seine Intuitionen und Ahnungen verifizieren.