Um seine Unschuld zu beweisen, muss Schumann nun beide Morde aufklären. Schumann wird vom Dienst freigestellt, ermittelt aber auf eigene Faust und kommt dabei Hauptkommissarin Sonja Laafer mehr als einmal in die Quere. Schumann findet Hinweise, dass Alfonso Villars Geständnis falsch gewesen sein muss. Stattdessen gerät nun Dr. Ludwig Nowak, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und Vater von Sina, in den Fokus. Aber warum tötet ein Vater seine geliebte Tochter? Und was hat das mit dem Mord an Alfonso Villar zu tun?



Schließlich stößt Schumann auf brisante Informationen um illegale Waffengeschäfte. Ist Dr. Nowak darin verwickelt? Warum trifft dieser heimlich die kolumbianische Botschaftsrätin de Jesus? Und hatte Sina von alldem gewusst? Schumann und sein Team ermitteln permanent am Rande der Legalität und sind dabei, einen riesigen Skandal aufzudecken.