Der letzte Flug

Sie stammen wohl aus einem Koffer, der nur wenige Meter entfernt aufgefunden wird, und sind offenbar Reste einer größeren Menge, die sich darin befand. Ist Ricarda Lohberg Opfer in einem Schmuggelfall geworden?



Den Ermittlern gelingt es, den Piloten der Maschine, aus deren Fahrwerkschacht Ricarda gefallen ist, ausfindig zu machen: Kai Embacher, der eindeutig etwas zu verbergen hat. Ins Visier der Kommissare gerät auch Tayo Yeboah, der junge, nigerianische Ehemann der Toten. Ricardas innigster Wunsch war es, jung und makellos zu bleiben. Und neben zahlreichen Schönheits-OPs vermittelte letztlich auch er der alternden Stewardess das Gefühl, nach wie vor schön und begehrt zu sein. Hat Tayo aus Eifersucht getötet? Er war nicht der einzige verliebte Mann in Ricardas Umfeld: Auch Nick Steinert, ein alter Freund Ricardas und ehemaliger Pilot, spricht von einem Hochzeitsversprechen mit ihr.



Schumann ermittelt in alle Richtungen, wird dabei mit dem Traum vom Fliegen konfrontiert und muss erkennen, welch tödliche Folgen dieser mit sich bringt.