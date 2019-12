Der Kriminalist

Schumann fühlt sich schuldig an Esthers Tod. Hätte er früher bemerkt, was seine Kollegin beschäftigt, hätte er ihr helfen können. Auf der leidvollen Suche nach dem Mörder begegnet Schumann mehr als einmal der toten Esther. Möchte sie ihm etwas mitteilen?



Der zwielichtige "Chérie"-Inhaber Christian Bovenkerk wird gefasst, hat aber ein Alibi. Der aalglatte Arthur Stollwerck scheint überall seine Finger im Spiel zu haben. Und was ist die Rolle von Lukas Schwanenflügel, dem Psychologie-Professor? Schumann ist entsetzt, dass diese Männer um Esthers Mutter Hanne Seidel trotz der Ereignisse von damals so weitermachen, als sei nichts geschehen. Nach und nach kommt Schumann dem Täter auf die Spur - bis er ihm direkt gegenübersteht.