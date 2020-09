Schumann ermittelt, was Borchert nach all den Jahren zurück nach Deutschland geführt hat. Dabei stoßen er und sein Team auf Borcherts Tochter Franziska, die Anwältin in einem Gerichtsprozess gegen ihren eigenen Vater ist. Doch auch alle aus der Clique seiner ehemaligen Freunde hatten ein Motiv, Leo Borchert an den Kragen zu wollen. Sowohl Can Yussef als auch Matthias Kaposty und Karl Baumhöfer sind in finanziellen Schwierigkeiten. Aber wer von ihnen wusste, dass Leo Borchert eine Tasche voller Geld bei sich hatte, die seit seinem Tod verschwunden ist?