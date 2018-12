Berkel: Ja. Jeder Täter erzählt am Tatort eine, seine Geschichte, aber jeder Mord ist auch die Geschichte einer Beziehung zwischen Täter und Opfer - ob sie sich nun kannten oder nicht. Welche Rolle hat das Opfer gespielt? Zu jeder Tätergruppe gibt es eine entsprechende "passende" Opfergruppe. Je schwächer ein Opfer im sozialen, intellektuellen oder körperlichen Sinn ist, desto größer ist die Gefahr, die ihm droht. Hauptkommissar Schumann ist aber nicht jemand, der sich sklavisch dieser Methode verpflichtet, sondern jemand, der jede Assoziation vom ersten Moment an aufnimmt - sei sie auch noch so absurd. Aber genau das macht "Der Kriminalist" für den Zuschauer so spannend.