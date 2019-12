Bald stellt sich heraus, dass die äußerst engagierte und einfühlsam wirkende Ärztin weitaus mehr Feinde hatte als Freunde. Mit gnadenloser Härte und Willkür herrschte Susanne über ihr Team. Doch ausgerechnet ihre engste Mitarbeiterin und Freundin, Sabine Jensen, gerät unter Verdacht. Warum hat die Sekretärin am Tag vor der Tat plötzlich ihren Arbeitsplatz geräumt? Was hatte sie in der Tatnacht in der Klinik zu suchen? Und warum versucht sie am Tag danach, sich das Leben zu nehmen? Der ambitionierte Oberarzt Dr. Massad nimmt Sabine Jansen sehr auffällig in Schutz.



Gleichzeitig verfolgt Schumann noch eine weitere Spur: Denn auch in Susannes Familie geht es gar nicht so geordnet zu, wie es auf den ersten Blick scheint. Während Susannes Tochter Josephine nach dem Tod ihrer Mutter eine Party feiert, droht Ehemann Martin an seinem Kummer zu zerbrechen. Auch die mütterliche Haushälterin Ewa Nowack ist schockiert. Wer aber trauert in diesem Haus tatsächlich?