Eine pittoreske Townhouse-Siedlung inmitten Berlins: In modernen Stadthäusern, die kleine Vorgärten schmücken, wohnt eine sympathische Nachbarn-Gemeinschaft. Spielplätze und eine eigene Kita sind in unmittelbarer Nähe. Doch nach dem Mord an Steffen Bröker kommen Fälle von angezündeten Mülltonnen und Drogenfunden auf dem Spielplatz ans Licht, die allesamt zur Rockergruppe "Bloodhound MC" führen. Steffen Bröker, einst Mitglied der berüchtigten Gruppe, brach nach einem schweren Motorradunfall den Kontakt zur "Bloodhound MC" ab. Doch in einer abgelegenen Garage machen die Ermittler einen überraschenden Fund.



Während Schumann rätselt, inwiefern Bröker in die illegalen Machenschaften der Rockergruppe verwickelt war, stößt er auf einen weiteren prägnanten Hinweis. Bröker vermittelte einst einige Mitglieder der "Bloodhound MC" an Hanna und Peter Hinterseher, die Initiatoren der Townhouse-Siedlung. Das Paar plante einen Ausbau der "Hannahöfe", doch die durch die Rocker verursachte schlechte Presse ließ plötzlich einige Interessenten abspringen. Das Projekt stand auf der Kippe. Wären die Hintersehers imstande, einen Mord zu begehen?



Die Ermittlungen setzen Schumann zunehmend unter Druck, denn auch die "Bloodhound MC" ist gewillt, den Mord an ihrem Ex-Mitglied auf ihre Art zu rächen.