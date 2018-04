Schumann vermutet eine Verbindung zwischen den Männern und dem rätselhaften Mord. Somit geraten in den Kreis der Verdächtigen bald jene Männer, die Isabel im Auftrag derer misstrauischen Ehefrauen auf die Treue-Probe gestellt hatte. Doch Schumann glaubt, es stecke mehr dahinter als Rache oder Eifersucht.



Isabel stammte aus einem linksliberalen Elternhaus. Durch ihre Erziehung wurde ihr ein starkes moralisches Wertegerüst mit auf den Weg gegeben. Und trotzdem glauben ihre Eltern, Isabel als angehende Managerin an das kapitalistische System verloren zu haben. Diese aber hatte einen genauen Plan: Sie wollte helfen.



Eine große Investorenfirma hatte in den vergangenen Monaten Berliner Altbauwohnungen aufgekauft, um sie in Luxuslofts umzuwandeln. Auch Isabels Eltern sollten gezwungen werden, ihr Heim für eine wohlhabendere Klientel zu räumen. Zu welchen Mitteln hatte Isabel gegriffen, um für ein besseres Miteinander zu kämpfen? Schumann stößt bei diesem Fall auf einen moralischen Konflikt mit tödlichem Ausgang.