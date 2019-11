Dennoch hatte sich Bergmann nach Ritas Tod wieder unter Leute begeben, er hatte sogar eine Beziehung mit der ungewöhnlichen Trauerbegleiterin Ella. Auch wenn alle über Stefans Tod schockiert sind, sind sie doch froh, dass mit seinem Tod auch seine Schikanen und Ausraster vorbei sind - Stefan war in den letzten Monaten kein angenehmer Zeitgenosse.



Schumann findet heraus, dass Stefan sehr unter der veränderten Rita gelitten hat, sie ihn sogar angegriffen und die Wohnung verwüstet hat. War Stefan deswegen so unausstehlich?



Sein Geschäftspartner Udo hat sich vor Stefans unberechenbaren Aktionen in Bezug auf den gemeinsamen Laden für Möbel und Design sogar in illegale Aktivitäten geflüchtet.



Als plötzlich die Tatwaffe auftaucht, überschlagen sich die Ereignisse.