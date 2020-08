Ein Video von ihr wurde online gestellt. In diesem hatte sie dem Lehrer Linus Kroll ihre Liebe gestanden und dabei masturbiert. Mit jedem weiteren Schritt zweifelt Schumann daran, dass der stille Nikolas nur ein Opfer war. Als er feststellt, dass Nikolas selbst die App programmiert und sich damit einen Zugang zu den Handys der ganzen Mitschüler geschaffen hat, entsteht ein anderes Bild.



Nikolas nutzte die App, um eine bestimmte Gruppe Schüler wie Armin Grimm und viele andere zu erpressen und zu terrorisieren. Doch warum? Nora Spengler, ein Mädchen, in das Nikolas verliebt war und die vor einem Jahr ohne Grund die Klasse verlassen hatte, wird der Schlüssel zu einem Fall, in dem Schumann in die brutalen Abgründe der Jugendlichen eintauchen muss.