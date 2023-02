Liebend gern würde der Jan nämlich wieder in seiner Klinik in Hamburg begrüßen. Gertrud Hinnerksen dagegen versucht, ihrem neuen Chef Mut zu machen und bestärkt ihn darin, Geduld zu haben.



Endlich statten Herr Weber und Direktor Kranz als erste Patienten dem neuen Landarzt einen Besuch ab, doch Jans Freude darüber ist nur von kurzer Dauer: Schnell stellt er bei der Untersuchung fest, dass beide ihre Beschwerden nur simulieren. Sie wollten den Neuen erst einmal "testen". Dr. Bergmann kann seine Enttäuschung darüber nur schwer verhehlen.



Dann steht auch noch ein Esel auf dem Landarzthof. Aber wem gehört er - und wohin mit dem Tier, das sich nicht bewegen lässt? Als anschließend Bauer Jens Halling mit "Bauchschmerzen" in die Praxis kommt, vermutet Jan auch in ihm einen Simulanten. Schnell sieht er seinen Fehler ein, doch bevor er sich bei Halling entschuldigen kann, ist dieser schon auf dem Weg zu seinem Feld.



Gertrud ruft unterdessen die Polizisten Sven Olsen und Dieter Paetz zur Hilfe, doch schnell geraten Jan Bergmann und Olsen aneinander, sodass die Polizisten abrücken, ohne dass sich das Huftier einen Zentimeter bewegt hat. Der verflixte erste Tag läuft für Dr. Bergmann ganz anders, als er sich das vorgestellt hat.



Ein kleiner Lichtblick ist da der Besuch von Doris Jantzen und ihrer Tochter Maren Jantzen. Beide sind aneinandergeraten, da sich Doris neben ihrer Arbeit auf dem Landgasthof zu viele Ehrenämter aufgehalst hat. Weil sie Maren beweisen will, dass sie alles im Griff hat, verschweigt sie ihr einen schmerzhaften Ausschlag.



Als Maren endlich dahinterkommt, bringt sie ihre Mutter stante pede zum neuen Doktor - wirklich nur aus Sorge, oder weil sie den charmanten Jan Bergmann wiedersehen will? Florian Jantzen kommt daher vorsichtshalber auch gleich mit, schließlich muss er ein Auge auf seine Mutter haben. Dass er sich gleichzeitig auch noch als Eselflüsterer betätigen muss, bereitet ihm diebische Freude und kostet Jan Bergmann fünf Euro Wetteinsatz.



Als ihn wenig später ein Anruf von Ines Halling erreicht, schrillen bei Dr. Bergmann sofort die Alarmglocken: Halling hat sich übergeben. Sofort macht er sich auf den Weg und kann in letzter Sekunde eine Katastrophe verhindern.