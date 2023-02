Ute Lindens Reaktion darauf erscheint ihm ungewöhnlich harsch, und bald beschleicht ihn das Gefühl, dass Sonjas Eltern etwas verheimlichen. Vor allem Meinolf Linden wehrt sich vehement gegen Jans Engagement. Ruft ein Trauma Sonjas Beschwerden hervor? Welches Ereignis lässt die gesamte Familie so leiden?



Auch privat stehen bei Dr. Bergmann die Zeichen auf Sturm. Er stattet seinem Vater, Prof. Dr. Heinrich Bergmann, einen überraschenden Geburtstagsbesuch in Hamburg ab. Die Freude ist zuerst groß, doch schnell fallen die beiden wieder in ihre alten Verhaltensmuster - ein Streit kocht hoch, und wieder einmal ist Jans verstorbene Mutter ein Thema. Frustriert fährt Jan zurück nach Deekelsen und ist umso überraschter, als Heinrich plötzlich auf dem Landarzthof auftaucht. Schaffen es die beiden endlich, Unausgesprochenes zu klären?



Frau Jürgens ist fassungslos: Sie hat im Lotto gewonnen. Natürlich macht die Nachricht in Deekelsen schnell die Runde. Jeder erzählt ihr, was sie mit dem Geld alles machen könnte. Erst da merkt Frau Jürgens, dass sie selbst gar keine Idee hat. Trotzdem kündigt sie im ersten Eifer des Gefechts bei Jan Bergmann, denn arbeiten muss sie ja nicht mehr. Aber was nun? Erst ein Gespräch mit Jans Vater Heinrich inspiriert sie nachhaltig.