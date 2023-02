Sie ist endlich wieder verliebt und sehr glücklich in ihrer Beziehung mit Dr. Jan Bergmann. Völlig überfordert distanziert sie sich daher zunächst von Jan, denn Christians Rückkehr reißt alte Wunden wieder auf. Doch sehr schnell ist ihr klar, dass sie ihren Ex-Mann nicht zurückwill, obwohl dieser ihr signalisiert, dass er einen großen Fehler gemacht hat.



Maren erklärt Jan ihre Liebe und fragt ihn gleichzeitig um Rat, denn Christian kommt ihr verändert vor. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Als sie ihn zurückweist, rastet Christian vor den Augen von Florian aus. Jan Bergmann gelingt es, ihn zu überreden, sich bei Professor Dr. Osterloh in der Klinik untersuchen zu lassen. Der Arzt bestätigt Jans Vermutung: Christian hat einen Hirntumor.



Polizist Sven Olsen ist nach seinem Schuss auf einen Wilderer in eine berufliche Krise geraten. Dr. Bergmann legt ihm nahe, eine Therapie zu machen, doch Sven markiert lieber weiterhin den starken Mann. Als die Polizisten zu einem Einsatz ins Landarzthaus gerufen werden, verweigert sich Sven unter einem Vorwand, worauf sein ahnungsloser Kollege Dieter Paetz mit Unverständnis reagiert. Die beiden Polizisten geraten aneinander. Kann Dr. Bergmann vermitteln?



Nach dem Desaster mit Frau Stock fassen sich der Landarzt und Arzthelferin Gertrud Hinnerksen mit Samthandschuhen an. Die Suche nach einer zweiten Arzthelferin gerät da fast schon zu einem Wettbewerb in Diplomatie. Als die kesse Anja Steinwehr in der Praxis auftaucht und sich bewerben möchte, sind beide sofort von ihr angetan. Nur leider glaubt Gertrud, dass Anja Jan zu frech ist, und Jan denkt, Anja wäre Gertrud zu forsch. Hinnerksen versucht zu helfen - mit mäßigem Erfolg.