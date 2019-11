Sebastian Brunner hat ein Alibi für den Mord an Joy und ihrem Freund. Jetzt will die Polizei, dass Brunner ihnen hilft, über das Internet Kontakt mit dem Mörder aufzunehmen. Brunner soll den Killer über seinen Blog anlocken. Die Polizei will herausfinden, wer das nächste Opfer sein könnte. Tatsächlich meldet sich ein Mann namens Ruprecht. Aber er will sich erst mit Brunner treffen, nachdem dieser einen Menschen getötet hat.