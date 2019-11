Der Pass (5)

Gregor Ansbach (Franz Hartwig) hat eine Hütte im Wald, in deren Keller er versteckt am Computer sitzt. Dort beobachtet er die Kommissarin Ellie Stocker (Julia Jentsch) unter anderem dabei, wie sie mit ihrem Teamleiter Claas Wallinger (Hanno Koffler) intim ist.



Ansbach hat vor einiger Zeit für die Firma Dat.Sec gearbeitet. Beim Vorstellungsgespräch konnte er den Chef, Johannes Tischler (Harald Schrott), von seinen Qualitäten überzeugen. Tischler wurde später brutal ermordet. Die Polizei glaubt, Tischler habe aus der Firma Daten gestohlen und diese verkauft und sei von der russischen Mafia hingerichtet worden.



Weil der "Krampuskiller" im Fall der ermordeten Assistentin von Lokalpolitiker Hässmann von seinem Modus Operandi abgewichen ist, lässt Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) alle ähnlichen Taten der vergangenen 20 Jahre im süddeutschen Raum und Österreich von seinem Team überprüfen. Sie stoßen auf den Fall Tischler, dessen Mörder nicht gefunden wurde. Die Polizei lädt ehemalige Mitarbeiter der Firma vor, darunter auch Gregor Ansbach.



Dank Reporter Charles Turec (Lucas Gregorowicz) bleibt der "Krampuskiller" in den Schlagzeilen der Presse. Die Story wird für Turec zur Geschichte seines Lebens.



Ungefähr zu selben Zeit meldet sich der Schnitzer Vincenz Lang (Ferdinand Dörfler) bei der Polizei. Lang stellt Krampus-Masken her und hat vor einiger Zeit ein paar an denselben Kunden verkauft. Bei einer Gegenüberstellung, zu der auch Ansbach geladen wurde, kann Lang jedoch niemanden identifizieren.



Milica (Natasha Petrovic) droht der Verlust ihres Jobs. Als ihr junger Kollege Fred (Matthias Ransberger) sie vergewaltigen will, flieht sie in den Wald und findet Zuflucht in Gregor Ansbachs Hütte.



Ellies Vater Wolfgang Stocker (Ernst Stötzner), mit dem sie im selben Haus wohnt, erleidet im Wald einen Schlaganfall und wird in dessen Folge zum Pflegefall. Class (Hanno Koffler) erzählt Ellie im Bett, dass er sich von seiner Frau getrennt hat.



Ansbach hört und sieht mit. Und erfährt so auch, dass Ellie ohne Claas' Wissen einen Schwangerschaftstest macht, der positiv ausfällt. Belastet durch ihren kranken Vater und die erst seit Kurzem bestehende Beziehung zu Claas trifft Ellie eine Entscheidung.



Unterdessen plant der Killer seine nächste Tat - einen raffiniert eingefädelten Anschlag auf ein Einkaufszentrum. Doch diesmal ist ihm die Polizei bereits auf der Spur - sein weißer Lieferwagen mit abweichenden Nummernschildern vorne und hinten hatte einen Polizisten misstrauisch gemacht. Kurze Zeit später parkt das Fahrzeug vor der Shoppingmall "Salz-Arkaden" in Salzburg. Viele Menschen sind dort wegen einer im Netz angekündigten Rabattaktion hingekommen, die jedoch nur vom Täter inszeniert war. Gedeon Winter will die Arkaden evakuieren lassen, doch es ist bereits zu spät - die Autobombe explodiert und tötet ein Kind, mehrere Menschen werden verletzt.



Die Presse überschlägt sich mit Nachrichten über den Anschlag. Milica wundert sich über Gregors Reaktion auf die Tat. In einer Pressekonferenz der Polizei nach dem Anschlag nennt Ellie den Täter einen "bösartigen Feigling". Der rächt sich und sendet Turec einen Audio-Link von einer intimen Begegnung zwischen Ellie und Claas.



Turec macht die Beziehung publik. Die Presse wirft der Polizei Untätigkeit vor. In Ansbachs Keller, in den sie heimlich schleicht, entdeckt Milica Fotos der Opfer und Krampus-Masken. Mit ihrem Handy läuft sie in den Wald, verfolgt von Ansbach. Sie kann noch einen Notruf absetzen, ehe er sie stellt.



Der von Franz Hartwig verkörperte Gregor Ansbach zitiert in dieser Folge den deutschen Dichter, Politiker, Publizisten und Verleger Robert Blum, geboren 1807 in Köln und am 9. November 1848 während der deutschen Revolution von 1848 standrechtlich erschossen.