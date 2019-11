Der Pass (7): Der Sturm

Ellie hat ihr Kind abtreiben lassen, trifft sich nicht mehr mit Claas und musste ihren nach einem Schlaganfall schwerbehinderten Vater in ein Heim geben. Sie sucht Ruhe und ist in ein neues Haus an einem See gezogen. Ihr Vermieter und direkter Nachbar ist - unter dem Falschnamen David Ziller - Gregor Ansbach.