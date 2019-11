Ellie arbeitet mittlerweile bei der Kripo Traunstein und kümmert sich um Vergewaltigungsopfer. Gedeon kann weitermachen und will Ellie dazu überreden, wieder zum Team zu stoßen. Sie lehnt zunächst ab. Gedeon stößt in den Akten auf Milicas Notruf. Brunner, der der Polizei geholfen hatte, den Krampus-Killer über das Internet anzusprechen, trifft sich mit Gedeon in einer Absteige in Tschechien. Brunner hat mysteriöse, anonyme Anrufe und eine Karte mit einem Krampus-Motiv erhalten. Er fürchtet um sein Leben. Gedeon kann Brunner keinen Polizeischutz geben, weiß aber nun definitiv, dass der Krampus-Killer nicht tot ist.