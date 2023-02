"Frank Schätzing – Mein Schwarm" geht der Frage nach: Wer ist dieser Mann, wie tickt er, was ist ihm wichtig?



Schätzings Schaffenskraft ist enorm, er ist ein Macher und ein Tausendsassa: schreibt Bestsellerromane und Rocksongs. Liest auf Riesenbühnen, singt und klampft in Spelunken. War Geschäftsführer einer Werbeagentur und trat als Unterwäschemodel auf. Für Schätzing gibt es keine Grenzen zwischen den Künsten. Er macht, was er will. Und er weiß und zeigt, was er kann.



Seine Bücher sind alle backsteindick, ein paar Beispiele: "Der Schwarm" ist 1008 Seiten lang, "Limit" 1328 Seiten, "Breaking News" 976 Seiten, "Die Tyrannei des Schmetterlings" 736 Seiten. Seine Lesungen sind Multimediashows, er füllt Hallen, er komponiert die Musik, er ist der Entertainer. Im Musikvideo gibt er den Rockstar, selbstbewusst, charismatisch und eitel. Denn eigentlich wollte er Rockstar werden wie sein Idol David Bowie. So genial, so strahlend, so berühmt. Das hat nicht ganz geklappt.



Aber mit seinen Büchern hat er genug verdient, um sich ein eigenes professionelles Tonstudio zu bauen, mit Topmusikern eine Platte aufzunehmen und die im Eigenverlag zu veröffentlichen. Und weil fremde Welten und Lebensformen immer noch sein Lieblingsthema sind, nennt er sein Musikprojekt "Taxi Galaxie".