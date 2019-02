Insbesondere die Gespräche mit Liska, einer Freundin der toten Milena, bringen Reuther und seine Ermittler auf interessante Spuren im Freundeskreis der Mädchen und in der Vermittlungsagentur für Au-pairs. Die Besuche in der Szene-Kneipe "5 vor 12", dem derzeit bei jungen Wiesbadenern angesagten Treffpunkt am Rhein, verstärken Reuthers Eindruck: Liegt die Ursache für Milenas Tod in der zerstörerischen Kraft der ersten Liebe? Oder hat Gastmutter Meike Keller beim Versuch, ihre zerbrechende Familie zu retten, den Tod von Milena billigend in Kauf genommen?