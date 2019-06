Der Schein trügt

Alle Gäste des Ermordeten, der am Tatabend eine Weinprobe in seinem Haus veranstaltet hatte, werden von Bernd Reuther ins Visier genommen. Aber auch die junge Witwe des Toten wird mehrmals befragt. Denn Reuther erinnert sich, dass beim Öffnen des Tresors ein Papier zu Boden gefallen war, das nun spurlos verschwunden scheint.



Als die Identität des geflohenen Raubmörders geklärt ist, wird die Bewährungshelferin des vorbestraften Täters zu einer Schlüsselfigur in den Ermittlungen.