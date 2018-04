Die Nachbarn Gaby und Robert Limmer sind ebenso schockiert und kümmern sich rührend um Diana. Die vermeintlich intakte kleinstädtische Welt beginnt zu bröckeln, je genauer Reuther und Schubert nachfragen. Nicht wenige Menschen in Rebheim atmen nach Iris Steinwalks Tod auf, denn nun kann endlich der Schuppen auf dem Gelände von Iris Steinwalks Zimmerei saniert werden, in dem Asbest verbaut worden war.



Das berichtet auch Bürgermeister Blobel, den Bernd Reuther noch aus Studienzeiten kennt. Dass ganz nebenbei jeder den anderen beobachtet und gleichzeitig sein eigenes kleines Geheimnis zu hüten versucht, macht die Ermittlungen nicht leichter.



Doch Bernd Reuther entdeckt hinter der nachbarschaftlichen Front gegen Iris Steinwalk immer mehr Ungereimtheiten, die ihn in die Vergangenheit führen. Erst als er ein lange gehütetes Geheimnis lüftet, kann er den Mörder überführen.