Fiona Coors wurde 1972 in Hameln geboren. Sie absolvierte eine private Tanz- und Schauspielausbildung, unter anderem an der Stage School in Hamburg. Als Tochter des bekannten Schauspielers Stephan Schwartz kam Fiona Coors früh mit der Schauspielerei in Kontakt. Darauf folgten diverse Bühnenengagements, unter anderen am Ernst-Deutsch-Theater im Stück "Drei Schwestern". Zudem war sie seitdem oft in Serien und Filmen zu sehen: Sie spielte zum Beispiel in " Bella Block" und " Wilsberg". Auf der Kino-Leinwand konnte man sie im Film "Das Herz ist ein dunkler Wald" sehen. Seit 2005 ist sie festes Mitglied der Serie "Der Staatsanwalt" und verkörpert Kommissarin Kerstin Klar.