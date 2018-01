Marcus Mittermeier, 1969 in Landshut geboren, ist ein echtes Multitalent. Die Idee, Schauspieler zu werden, kam ihm schon früh. Denn als Kind sah der heute Vierzigjährige von "Bonanza" bis "Flipper" alles, was sich ihm bot. "Der Wunsch hat sich in jener Zeit herauskristallisiert, als ich so viel Fernsehen geguckt habe. Manche Rollen waren so eindrücklich, dass ich sie selber auch gerne gespielt hätte. Welche Psychologie dahinter steht, will ich gar nicht ausbreiten. Aber klar ist es reizvoll, in andere Rollen zu schlüpfen und etwas zu sein, was man eigentlich nicht ist."