Radost Bokel wurde 1975 in Bad Langensalza geboren. Nach ihrem Erfolg als "Momo" spielte sie unter anderem in "Das Geheimnis der Sahara" (1987) von Alberto Negrin und "Rivalen der Rennbahn" (1989) von Stefan Bartmann. Die Schauspielerin war im ZDF an der Seite von Hans Sigl und Heinz Marecek in "SOKO Kitzbühel" (2006) unter der Regie von Georg Schiemann zu sehen.