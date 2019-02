Ritt in den Tod

Frau Gerlach wurde mit einem Ast vom Pferd geschlagen. Hängt der Tod der Pferdeliebhaberin mit den Behandlungsmethoden der erfolgreichen wie wertvollen Springpferde zusammen? Oder ist der verhaltensauffällige 16-jährige Sohn des Ehepaars Gerlach durchgedreht?



Staatsanwalt Reuther taucht ein in die Welt des Pferdesports und in eine Familie, die nur auf den ersten Blick in einer Idylle zu leben scheint.