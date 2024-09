2012 gab es eine Serie von Vergewaltigungsfällen, bei denen der Täter, von der Presse bald salopp "The Prowler" (Herumtreiber, Spanner, Tunichtgut) genannt, seine Opfer in einen weißen Lieferwagen zerrte, sie ganz in Latex gehüllt mit einem Sexspielzeug vergewaltigte und sie danach auf einem Rastplatz ablegte.



Roy Grace (John Simm), damals noch junger Ermittler, erinnert sich, dass die Serie der Vergewaltigungen seinerzeit abrupt endete. Die Polizei mutmaßte, dass der Täter entweder tot, aus anderen Gründen im Gefängnis gelandet oder schlicht weggezogen ist.



Heute, ein Jahrzehnt später, wird eine Vergewaltigung in einem Hotel gemeldet - die Vorgehensweise des Täters erinnert frappierend an die des "Prowlers". Die Forensiker entdecken bei der Auswertung der Handydaten des Opfers Mimi (Boni Adeliyi), dass Grace' verhasster Vorgesetzter Cassian Pewe (Sam Hoare), der an dem Abend ebenfalls in dem Hotel war, dem Opfer kurz vorher geschrieben hatte und sich mit ihr verabreden wollte.



Ansonsten gibt es keine Anhaltspunkte - am Tatort können weder Fingerabdrücke noch DNA-Spuren gesichert werden. Dann geschieht das, wovor Grace sich insgeheim gefürchtet hat: Der Täter schlägt erneut zu.



Grace und sein Team, bestehend unter anderen aus den Detectives Bella Moy (Laura Elphinstone), Norman Potting (Craig Parkinson) und Glenn Branson (Richie Campbell), suchen nach Gemeinsamkeiten zwischen den Opfern. Dadurch gerät Taxifahrer Johnny (Thomas Coombes) ins Visier der Ermittlungen. Nachweisen kann man dem Sonderling allerdings nichts, außer dass er Frauen in der Geisterbahn antatscht.



Der Fall erfährt eine dramatische Wendung, als das Ermittlerteam herausfindet, dass alte Akten zu dem Fall aus dem Archiv entwendet wurden. Grace setzt alles daran herauszufinden, wer sich Zugang zum Archiv verschafft hat. Ist es tatsächlich Cassian Pewe? Oder stellt sich Johnny am Ende doch nicht das einfältige Muttersöhnchen heraus, das er vorgibt zu sein?



Und während ihn der Fall beruflich auf Trab hält, versucht Grace zumindest in seinem Privatleben in ruhigere Gewässer zu gelangen: Er will mit seiner Freundin Cleo (Zoë Tapper) nach vorne schauen und beschließt, seine vor Jahren spurlos verschwundene Frau Sandy (Clare Calbraith) endlich für tot erklären zu lassen.