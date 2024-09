Detective Roy Grace (John Simm) ist zudem mit einem anderen Fall befasst und muss dabei gegen ständige Anfeindungen seines Vorgesetzten ACC Cassian Pewe (Sam Hoare) kämpfen.



Auch privat muss sich Grace mit einigen einschneidenden Veränderungen beschäftigen: Er will endlich seine Vergangenheit und das Rätsel um seine vor Jahren spurlos verschwundene Ehefrau Sandy (Clare Calbraith) hinter sich lassen und mit seiner neuen Liebe, Rechtsmedizinerin Cleo Morey (Zoë Tapper), zusammenziehen.



Roy entschließt sich daher dazu, seinen besten Mitarbeiter und Stellvertreter, Glenn Branson (Richie Campbell), auf den Fall des Mordversuchs an der Sängerin Gaia Lafayette (Victoria Emslie) anzusetzen. Glenn und das Ermittlerteam, DS Bella Moy (Laura Elphinstone), DS Norman Potting (Craig Parkinson) und DC Nick Nicholl (Brad Morrison), stoßen bei ihren Ermittlungen bald auf konkrete Verdächtige.



Da wäre zum einen Gaias Manager, der durch seine fahrige, nervöse Art auffällt, und der Gaia um jeden Preis zu einem Konzert in Kalifornien bewegen will. Aber auch die junge Sängerin Drayton (Adeola Yemitan) rückt in den Fokus der Ermittlungen. Sie behauptet, Gaia hätte ihren größten Hit bei ihr geklaut – aber reicht das alles als Mordmotiv?



Als ein Stalker auftaucht, der behauptet, Gaias Sohn sei von ihm, konzentrieren sich die Ermittler auf ihn. Ist das der Durchbruch?



Der in dieser Folge verwendete Popsong heißt "Poison Lover" und stammt vom Agit-Pop-Duo Jinks.